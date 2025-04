4 ans après le décès de Michel Louvain, son conjoint se souvient

Il y a trois ans, Mario Théberge accordait une première entrevue à la télévision au sujet de sa vie aux côtés de Michel Louvain.

Il a entre autres révélé qu'ils se sont mariés peu avant sa mort:

«Avant qu’il parte, c’était important, c’était son souhait le plus cher. Moi, c’était plus rendu si important que ça. À l’annonce de son diagnostic de cancer, à 10h, le 1er avril 2021, les médecins lui annoncent qu’il a le cancer de l’œsophage métastasé au foie, et moi j’ai dit à Michel: "on va passer au travers comme on est passé au travers de bien des choses". Et lui, la réaction qu’il a eue: "Mario je veux qu’on se marie"».

