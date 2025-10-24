Michel Forget surprend tout le Québec avec cette histoire croustillante

Michel Forget a raconté qu’à l’époque, alors qu’il faisait la livraison d’épicerie, il s’était présenté chez une cliente qui portait une robe un peu trop ample pour elle..

«Puis c'était déboutonné. Et là, j'arrive avec mes bouteilles et en me penchant, je vois des seins. Là t'es là en pleine face. Et là, la madame m'a dit: "t'aimes ça, regardez ça?"»

Gêné et déstabilisé, le jeune Michel s’est ensuite retrouvé à l’intérieur de la maison de la dame, dans une situation pour le moins inattendue.

«Elle a fermé la porte... et, elle m'a amené. Et je suis devenu un homme.»

