Michel Forget surprend tout le Québec avec cette histoire croustillante

Michel Forget a pris tout le monde par surprise sur le plateau de Les temps fous.
Alors qu’il évoquait les soirée de St-Jean Baptiste alors qu'il habitait sur la rue Sherbrooke à Montréal, l’acteur a raconté une anecdote inattendue liée à son éveil sexuel... Une histoire pour le moins surprenante!
Michel Forget a raconté qu’à l’époque, alors qu’il faisait la livraison d’épicerie, il s’était présenté chez une cliente qui portait une robe un peu trop ample pour elle..
«Puis c'était déboutonné. Et là, j'arrive avec mes bouteilles et en me penchant, je vois des seins. Là t'es là en pleine face. Et là, la madame m'a dit: "t'aimes ça, regardez ça?"»
Gêné et déstabilisé, le jeune Michel s’est ensuite retrouvé à l’intérieur de la maison de la dame, dans une situation pour le moins inattendue.
«Elle a fermé la porte... et, elle m'a amené. Et je suis devenu un homme.»
Édith Cochrane, l’animatrice de l’émission, ainsi que Véronic DiCaire et Anthony Therrien, les deux autres invités, sont restés complètement bouche bée devant le récit de du comédien.
