Problèmes de santé: Michel Côté est « à l'hôpital en attente d'une greffe »

Une carrière aussi variée que prolifique

Michel Côté est né le 25 juin 1950 à Alma. Cet acteur, qui est un des piliers de la pièce de théâtre Broue, est reconnu pour son grand talent et sa polyvalence. À ce jour, Michel Côté est apparu dans plus de 20 longs métrages et autant de séries télé.

Cruising Bar

Cruising Bar est probablement l'un des films les plus importants de la carrière de Michel Côté. Réalisé par Robert Ménard et coscénarisé par l’acteur lui-même, Cruising Bar raconte l’histoire de quatre hommes complètement différents, tous incarnés par Michel Côté, qui sont en quête de la femme de leur rêve. Ce film québécois, considéré comme une référence en son genre, a été le premier à dépasser des recettes de 3 millions de $.

C.R.A.Z.Y.

La comédie dramatique C.R.A.Z.Y., réalisée par Jean-Marc Vallée, est également un des films les plus marquants de la carrière de Michel Côté. Véritable succès commercial acclamé par la critique, C.R.A.Z.Y. a immédiatement été catégorisé comme un classique du cinéma québécois. Porté par l’incroyable jeu d’acteur de Michel Côté, ce film a reçu pas moins de 13 prix Jutra et 11 prix Génie en 2006.

De Père en flic

De Père en flic, sorti à l’été 2009, est un autre méga succès du cinéma québécois auquel Michel Côté a participé. Réalisé par Émile Gaudreault, De Père en flic suit l’histoire d’un agent double qui se fait enlever par des motards criminels et qui est secouru par deux policiers, un père et son fils, aux pratiques diamétralement opposées. Dans une entrevue, Michel Côté a mentionné que ce film représentait un des plus beaux souvenirs de sa carrière.

Omertà

Dans Omertà, Michel Côté enfile à nouveau les habits de Pierre Gauthier, le célèbre personnage qu’il a interprété dans la série populaire du même nom. Lorsque le réalisateur Luc Dionne lui a présenté le projet, Michel Côté n’a pas hésité à se joindre de nouveau à la distribution, qui a aussi mis en vedette René Angélil et Patrick Huard. Omertà a été le film québécois le plus populaire de l’année 2012.

La Petite Vie

Il est impossible de parler de la carrière de Michel Côté sans mentionner son rôle de Jean-Lou dans La Petite vie. Cette série, qui représente une satire d’une famille de classe populaire, demeure un des plus grands phénomènes de la télévision québécoise. La Petite vie a même remporté le prix du public dans la catégorie de la série préférée des 25 dernières années au Gala des prix Gémeaux de 2010.

Michel Côté est un acteur remarquable qui nous a séduits au théâtre, à la télé ainsi qu’au grand écran.

