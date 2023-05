Attendez de voir Mélissa Bédard dans cette robe à longue traîne satinée

Mélissa Bédard nous en a mis plein la vue avec ce look spectaculaire porté lors de son spectacle au Capitole de Québec samedi dernier. C’est sur son compte Instagram qu’on a pu voir les images de sa robe à traîne et à paillettes, qui lui donnait des airs à la fois de princesse et de super héroïne.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Le morceau était composé d’une robe courte couleur aubergine brodée de paillettes rouges et d’une traîne de soie attachée à la taille, virevoltant dans le vent à chaque mouvement. Portée avec un legging de cuir, elle avait vraiment l’air tout droit sortie d’un défilé de mode.

En story sur Instagram, Mélissa Bédard a d'ailleurs expliqué comment se passait le changement de costumes en coulisses, lorsqu’elle est en spectacle!

Pour voir tout le talent de la chanteuse en personne, faites vite, il ne reste que quelques dates en de juin. Les dates sont affichées sur le site web de Mélissa Bédard!

Mélissa Bédard animera par ailleurs la toute nouvelle émission Tout pour vendre à Canal Vie cet automne!

Au fil des épisodes, la chanteuse et animatrice ira dans plusieurs régions du Québec pour rencontrer des propriétaires désirant vendre leur maison sans courtier, mais avec le support de l’équipe de DuProprio.

On vous en dit plus ici.

