Mélissa Bédard: voici pourquoi elle habite Québec et non pas Montréal!

C’est dans une suite de questions et réponses anonymes posées sur son compte Instagram que l’animatrice, comédienne et chanteuse a abordé le sujet.

Elle a raconté que même si beaucoup de projets liés au show-business québécois étaient basés à Montréal, ce n’était pas un frein pour elle. La talentueuse artiste s’est adressée directement à ses abonnés pour leur expliquer son choix qui est fortement lié à sa famille.

On comprend tout à fait son choix et on doit dire que chaque fois qu’elle nous offre des stories dans sa voiture, sur la route, elle a l’air heureuse et en mode «road trip»!

Durant ce Q&A anonyme, Mélissa Bédard a par ailleurs abordé sa plus grande peur, celle qui lui donne des frissons: la mort.