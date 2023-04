Excellente nouvelle pour les fans de Mélissa Bédard!

Formidable nouvelle pour les fans de Mélissa Bédard et pour tous ceux qui ADORENT les émissions de réno et déco : on peut maintenant regarder son émission Ma première maison gratuitement sur Noovo.ca!

Dans ce docu-réalité, on suit la chanteuse et actrice à travers une folle aventure : celle de déménager dans sa toute première maison avec son mari et leurs 6 enfants!

On suit Mélissa Bédard et sa gang du moment de faire des boîtes dans leur ancien appartement aux derniers coups de pinceaux. Voici un petit mot de la star vous invitant à voir (ou revoir!) Ma première maison :