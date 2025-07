Mel B des Spice Girls sublime lors de son mariage

Pour l’occasion, la star de 50 ans portait une somptueuse robe ivoire sur mesure signée Josephine Scott, avant de changer pour une seconde tenue griffée Justin Alexander.

Plus tôt cette année, elle avait révélé que nul autre que Victoria Beckham, son ancienne complice des Spice Girls, avait dessiné une autre robe spécialement pour elle… et pour sa mère: « Victoria a en fait conçu ma robe et celle de ma mère, » a-t-elle confié lors de son passage à l’émission Today with Hoda & Jenna. « C’est un honneur tellement magnifique. »

Le mariage a attiré son lot de célébrités, avec notamment la présence d’Emma Bunton (Baby Spice), Cara Delevingne, Daisy Lowe et Katherine Ryan, venues célébrer l’amour du couple dans un décor à la hauteur de l’événement.