Les meilleurs films de zombies

Zombie, Le Crépuscule des morts-vivants (Dawn of the Dead)



En 1978, George A. Romero a réalisé un autre film de zombies marquant : Zombie, Le Crépuscule des morts-vivants. Ce long métrage a fait faire un pas de géant au genre en termes de présentation, de professionnalisme, de complexité thématique et d’effets spéciaux. À la fois divertissant et fascinant, Zombie, Le Crépuscule des morts-vivants est souvent cité comme le plus grand film de zombies jamais produit et offre une excellente intrigue, de nombreuses frayeurs et une atmosphère terrifiante.

Le Retour des morts-vivants (The Return of the Living Dead)



Écrit et réalisé par Dan O’Bannon, le cocréateur du premier film de la série Alien, Le Retour des morts-vivants est l’un des films de zombies post-Romero les plus influents. Sorti en 1985, ce film est le premier à avoir introduit des zombies presque indestructibles, bouleversant ainsi certains concepts admis à l’époque. L’intrigue loufoque et la distribution punk rock de cette œuvre contribuent à la légèreté du film, tandis que la terreur de la horde de zombies grandissante empiète intelligemment sur la comédie.

28 jours plus tard (28 Days Later)



Réalisé par Danny Boyle, 28 jours plus tard est à la fois un film de zombies terrifiant et un récit politique acéré. Sorti en 2002, ce film, avec ses zombies qui courent et se déplacement rapidement, est aussi réputé pour avoir relancé le genre qui, selon certains, commençait à s’essouffler. 20 ans après, ce long métrage, qui a donné naissance à une suite intitulée 28 semaines plus tard (28 Weks Later), est devenu un véritable classique.

Shaun et les zombies (Shaun of the Dead)



Shaun et les zombies, au même titre que Bienvenue à Zombieland (Zombieland), est un film de zombies qui constitue à la fois un hommage et une parodie aux films de série B.

Réalisé par Edgar Wright et mettant en vedette l’acteur britannique Simon Pegg, Shaun et les zombies est un équilibre parfait entre la peur et la satire, ce qui en fait un film avec beaucoup d’esprit. En raison de sa distribution solide et sa bonne dose de « gore », ce long métrage a amassé une légion d’admirateurs depuis sa sortie en 2004.

Depuis que La Nuit des morts-vivants (Night of the Living Dead)a inventé la version moderne du genre en 1968, les films de zombies n’ont cessé de se multiplier au fil des décennies, au grand plaisir des cinéphiles.

