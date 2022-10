Les meilleurs films de catastrophe

Les films de catastrophe existent depuis presque aussi longtemps que le cinéma lui-même. Alliant divertissement et drame humain, ils sont parmi les projets les plus ambitieux et les plus épiques sur lesquels les cinéastes peuvent travailler. Voici sans plus tarder quelques-uns des films de catastrophe les plus marquants du cinéma.

Armageddon



Réalisé par Michael Bay en 1998, Armageddon raconte l’histoire d’une catastrophe apocalyptique imminente où un météore destructeur se dirige droit vers la Terre. Mettant en vedette Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler et Michael Clark Duncan, Armageddon est rempli de scènes à couper le souffle où rien ne va plus. En plus de recevoir 4 nominations aux Oscars, ce film catastrophe épique est devenu le 2e long métrage le plus populaire de l’année, derrière Il faut sauver le soldat Ryan (Saving Private Ryan).