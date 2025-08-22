Fière de son chéri, Meghan Markle publie une vidéo du prince Harry en surf

Début du contenu principal.
Meghan Markle a fait une entorse à son contenu habituel en publiant une vidéo de son chéri, le prince Harry, en pleine séance de surf.
C’est sur son compte Instagram et avouant elle-même que ce type d’images était bien loin de ce qu’elle partage habituellement que la charmante artiste a déposé les images impressionnantes.
En légende, un petit émoji de renard, faisant référence aux cheveux d’un magnifique roux de son mari.
Ce dernier est installé sur sa planche et surf la vague, à l’intérieur du rouleau, très en contrôle de sa manœuvre.
Ceux qui ont déjà tenté l’expérience sur une planche apprécieront encore davantage la scène qui demande un bon contrôle.
On trouve adorable la fierté de Meghan Markle, heureuse de partager l’exploit sportif de son beau Harry.
