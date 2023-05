Meg Ryan méconnaissable sur de nouvelles photos

Jeudi, Meg Ryan a été photographiée posant sur un canapé avec son ami Michael et sa femme Tracy Pollan lors d'une projection spéciale de son documentaire.

Rappelons que l'actrice de 61 ans n'a pas assisté à un tapis rouge depuis le gala de l'AmfAR à Los Angeles, en 2021.

Meg s'est largement tenue à l'écart de l'industrie cinématographique ces dernières années. Son dernier rôle en tant qu'actrice remonte à ses débuts en tant que réalisatrice, en 2015, dans Ithaca, où elle partageait l'affiche avec Tom Hanks. Huit ans plus tard, l'actrice et réalisatrice devrait revenir sur grand écran avec une comédie romantique qu'elle a écrite, réalisée et dans laquelle elle jouera, intitulée What Happens Later.