Maxime Le Flaguais en vedette dans une nouvelle série policière!

Les amateurs de suspense auront bientôt une nouvelle série à se mettre sous la dent!
Maxime Le Flaguais sera en vedette dans Bienvenue à Kingston-Falls, la toute première série télé originale de Robin Aubert (Les affamés, À l'origine d'un cri, Saints-Martyrs-des-Damnés), qui prendra l’affiche au printemps 2026 sur ICI Tou.tv EXTRA.
Dans cette fiction policière, Le Flaguais incarne Gabriel Serpent, un enquêteur dont le poste de police est menacé de fermeture.
Alors qu’il croit enfin pouvoir profiter de vacances bien méritées, tout bascule lorsqu’il tombe sur un cadavre mis en scène de façon aussi macabre qu’absurde. Pour sauver sa carrière et démontrer l’importance de son poste, il doit résoudre une enquête qui s’annonce tout sauf banale.
Mais Gabriel Serpent n’est pas au bout de ses surprises... L’arrivée du mystérieux « Chien Pisteur », une enquêtrice aux méthodes plus que douteuses et au penchant assumé pour l’alcool, vient bouleverser la dynamique de l’enquête. Entre humour noir, tension dramatique et rebondissements inattendus, leur duo promet de captiver le public!
À la barre du projet, on retrouve Robin Aubert (oui, oui, Léo de Radio-Enfer!), qui signe à la fois le scénario et la réalisation. Son univers singulier, souvent marqué par un mélange de réalisme cru et de touches absurdes, laisse entrevoir une série policière unique en son genre.
Après avoir brillé dans des registres variés, Maxime Le Flaguais s’apprête à montrer une nouvelle facette de son talent en incarnant un enquêteur sous pression! Sa dernière apparition télévisuelle remonte à Danse!, une série signée Sarah-Maude Beauchesne inspirée de l'univers de Révolution. Passer d’un univers lumineux et créatif à un drame policier chargé en émotions constitue un virage audacieux, mais parfaitement à la hauteur de son jeu polyvalent!
Bienvenue à Kingston-Falls comptera six épisodes d’une heure chacun. Suspense, tension dramatique et revirements de situation sont à prévoir dans cette production qui s’annonce comme un incontournable du petit écran!
