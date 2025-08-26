Maxime Le Flaguais en vedette dans une nouvelle série policière!

Les amateurs de suspense auront bientôt une nouvelle série à se mettre sous la dent!

Maxime Le Flaguais sera en vedette dans Bienvenue à Kingston-Falls, la toute première série télé originale de Robin Aubert (Les affamés, À l'origine d'un cri, Saints-Martyrs-des-Damnés), qui prendra l’affiche au printemps 2026 sur ICI Tou.tv EXTRA.

Dans cette fiction policière, Le Flaguais incarne Gabriel Serpent, un enquêteur dont le poste de police est menacé de fermeture.