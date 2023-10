Maxime Desbiens-Tremblay de Ramdam ne ressemble plus à ça!

Une grosse partie de la distribution de la série culte jeunesse Ramdam s'est réunie sur le tapis rouge de Coeur de slush!

Eh oui, les amis légendaires de Mariloup Wolfe, héros du petit écran qui ont marqué toute une génération, se sont retrouvés lors de la grande première du nouveau film de la réalisatrice.

La soirée était nostalgique à souhait et - on doit l'avouer - on a gloussé lorsqu'on a vu les interprètes de Sélina, Simon, Annabelle, Karine, Shandy, Claude, Kim et Pénélope se présenter devant nous!!!

Voyez toutes les photos!

