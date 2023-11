Maxim Martin partage une rare photo avec ses deux enfants

C'est en compagnie de ses deux enfants, Livia et William, que l'humoriste a eu le bonheur de partager de doux moments pendant la dernière semaine à Paris.

C'est via Instagram que le fier papa s'est confié sur ces derniers jours totalement fous!

«De retour à la maison après 30 jours à Paris…

Petit carrousel d’émotion avec la tête remplie de souvenirs et de moments inoubliables.

Surtout heureux d’avoir pu partager la dernière semaine avec ces 2 belles faces qui sont ma raison d’être et malgré leurs jeunes âges, me poussent constamment à être meilleur.



Ma façon de les remercier, c’est de leur montrer que de plonger dans la vie, vouloir réaliser ses rêves et de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, c’est le plus beau cadeau que tu peux t’offrir car peu importe le résultat, impossible de ne pas en sortir gagnant!



Ils m’ont vu jouer devant 300 spectateurs mais aussi dans des petits clubs devant 30 personnes. Je l’ai vécu avec le sourire qui cachait mal ma nervosité- chose qu’ils ont capté tout de suite évidemment hahaha, mais avec la joie de vivre d’un ti-cul de 5 ans qui joue dans un carré de sable.



On revient avec des belles rencontres, même une professionnelle qui motive déjà la famille Martin à retraverser l’océan bientôt.

Mais la plus belle récompense c’est toutes les conversations qu’on a eu entre nous. Si on était déjà un livre ouvert, il n’y a plus grand jardin secret entre nous…

Love you les kids, vous me rendez fière d’être votre père tous les jours ❤️❤️

@liv_m22 @will_aube0», confie-t-il.

C'est fou comme William a grandi!