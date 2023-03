Mauvaises nouvelles pour Marjo!

Marjo était de passage sur le plateau de Ça finit bien la semaine.

La célèbre rockeuse a révélé la signification de la pièce «Illégal», l'un de ses plus grands succès en carrière. Alors que plusieurs croient que la chanson raconte l'histoire d'une femme qui critique son partenaire, Marjo précise qu'il s'agit de plusieurs autres choses aussi.

« Illégal, ce n'est pas simplement la fille qui chiale après son chum. Il y a bien du monde là-dedans. Je parle à ma mère, mon père, à un gars. Je parle aux filles. C'est la personne qui ne veut pas être soumise. Je suis un peu rebelle et je suis insoumise. C'est ça là-dedans qui se passe dans Illégal. On pense que c'est la fille qui chiale contre un gars parce qu'elle ne veut pas qu'il lui fasse faire n'importe quoi sans qu'elle le veule. On pense que c'est ça, mais ce n'est pas ça. C'est la femme insoumise qui dit non, non, non, moi je vais avancer comme ça. »

