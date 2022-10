Mathieu Baron partage une superbe photo avec son frère Alexandre

Mathieu Baron a illuminé notre fil d'actualités Instagram, cette semaine, en partageant une superbe photo avec son frère.

Ce dernier est plus jeune et se prénomme Alexandre. Il est atteint d'une déficience intellectuelle, d'autisme et du syndrome de la Tourette. Les deux frères partagent une très belle complicité.

Voici le cliché en question :