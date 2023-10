Mathieu B. d'OD Andalousie a eu des rapprochements avec cette exclue: «On s'entend super bien»

Évidemment, on devait parler de sa brève histoire avec Céline. Après lui avoir demandé son «snapscore», Mathieu B. a fait jaser dans la maison des filles. Cette question n'a pas passé auprès de Céline et elle en a parlé de long en large avec ses colocataires.

Suite au party sous le thème du mariage, la belle acadienne a mis un terme à leur histoire en le mettant dans la fameuse «friendzone», écartant ainsi tout développement amoureux. Mathieu nous a donné plus de détails sur cette situation délicate.

« Je me sentais vraiment à l'aise avec elle, on avait passé un 5 à 7 ensemble, et là on était au party. (...) Comment ça en est venu à cette discussion ? On parlait un peu des réseaux sociaux, et elle me disait qu'elle était vraiment active sur TikTok, qu'elle connaissait toutes les danses. C'est là que je lui ai demandé en joke quel était son «snapscore». Je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai dit, mais c'était quelque chose comme : "Ah moi, en haut d'un million, c'est un redflag pour moi." Sur le moment, elle a ri, et après avoir fait cette blague-là, je n'y ai pas vraiment repensé. »