Maripier Morin et Jean-Philippe Perras s’offrent un souper en tête-à-tête hors du commun dans le Sud

Maripier Morin et Jean-Philippe Perras sont en vacances avec leur petite famille et ils ont leur façon bien à eux de passer le temps.

Voir les imagas dans la vidéo en en-tête.

En effet, depuis quelques jours, les amoureux, leur fille et les parents de l'animatrice se font dorer la couenne au Mexique et le couple nous fait craquer tellement ils sont adorables. Quelques photos d'une soirée de jeux nous ont été partagées et le crib était à l'honneur. On adore le cliché des tourtereaux bien bronzés dans l'ascenseur avec le sourire aux lèvres, ils ont l'air heureux et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter: beaucoup de bonheur.

On a hâte au retour des vacances pour la saison 2 de l'Empereur qui commence le 10 janvier à 20h sur les ondes de Noovo et sur noovo.ca.

