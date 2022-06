Mario Jean: une rare photo de son fils pour une grande occasion

« Quand un oisillon quitte le nid, c’est un mélange de pincement au cœur et de fierté. En fin de semaine c’est surtout avec un grand bonheur que j’ai vu mon fils David commencer une nouvelle étape de sa vie. Il débute aujourd’hui son nouveau travail de journaliste à l’Acadie Nouvelle à Caraquet. Maman et papa son rassurés de le voir bien installé dans ses nouvelles pénates. Merci aux Acadiens que nous avons rencontrés. Vous avez tous été gentil, chaleureux et accueillant. Bonne chance à toi David dans ton nouveau défi dans ce magnifique coin du pays. On t’aime. »

Quel beau et grand défi! On souhaite le meilleur à David dans ce nouveau chapitre!

Rappelons que Mario Jean et sa femme, Nathalie, sont ensemble depuis 37 ans. Ils se sont mariés il y a 13 ans. Ils sont les heureux parents de Dominic, l'aîné, et de David.