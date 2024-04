Mariloup Wolfe et son grand Miro s’offrent un voyage de rêve à Londres

Ces images nous donnent trop envie d'aller les rejoindre. On a pu voir les rues de la ville un peu grise surnommée «The Old Smoke» ainsi que plusieurs de ses monuments historiques comme la fameuse horloge des Chambres du Parlement plus connue sous le nom de Big Ben. Les célèbres cabines téléphoniques rouges se retrouvaient aussi un peu partout dans ses publications.

On a adoré voir son fils Miro au stade de football Tottenham Hotspur qui peut accueillir plus de 62 000 personnes c'est très impressionnant.



On souhaite une belle suite à leur voyage mère-fils!

