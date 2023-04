Marilou de Trois fois par jour dénonce une décision de Longueuil et la mairesse répond!

«On m’avait averti ne fait pas la demande en bonne et due forme, fais juste le faire!. Mais je n’étais pas capable. La @ville_longueuil me refuse le droit d’afficher le mot BOUTIQUE sur une bâtisse que je viens de rénover et qui attire de magnifiques clients dans un quartier qui manque clairement d’amour. Une demande de dérogation mineure coûteuse, on me dit que je ne peux pas avoir deux enseignes sur une bâtisse.La raison? c’est comme ça.

Accepter cette dérogation ne nuirait à personne, surtout que le design proposé est sobre et discret. En revanche, elle serait bénéfique pour tant d'artisans locaux qui fabriquent la centaine de produits qu'on vend ici.

On s'entend, j'ai des défis et des problèmes bien plus grands que celui-là dans ma vie, mais avant d'abandonner ce processus (parce que je préfère mettre mon temps et mon argent ailleurs), je dépose cela ici pour encourager les gens de pouvoir qui me suivent (provenant certainement d'autres villes du Québec) à encourager les petites entreprises qui vous choisissent.», confie Marilou, au sujet de sa boutique sur le boulevard Marie-Victorin.