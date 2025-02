Marilou et Ricardo réunis, voici pourquoi

«LOVE IS IN THE AIR FRYER de Ricardo, et il est venu m’en livrer un chez moi 🤍

On a inventé le MARDO BURGER, et après des années à lever le nez sur les friteuses à air chaud, je ne peux plus m’en passer.»

Ça a l'air délicieux!

Lors de leur dernière collaboration «Mardo», Marilou et Ricardo nous avaient montré leur recette de pizza sandwich. Vous pouvez revoir la vidéo par ici.