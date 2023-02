Marilou: voyez des images ensoleillées de ses vacances en famille à la plage

Marilou de Trois fois par jour nous a réchauffé avec des images ensoleillées de ses vacances en famille à la plage.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

C’est sur son compte Instagram que la femme d’affaires et chanteuse a effectivement déposé un montage magnifique de doux moments sur le sable chaud. Elle et ses deux belles filles se sont arrêtées à Saint-Martin, un territoire français des Caraïbes où l’eau turquoise et les palmiers sont maîtres!

Châteaux de sable, baignades au soleil, mer tranquille: ces précieux moments en famille doivent faire un grand bien à la maman et ses enfants.