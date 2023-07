Marilou annonce une excellente nouvelle

Voici le texte de Marilou donnant plus de détails sur cette nouvelle saison qjui promet :

« Après les affaires et l’amour, j’ai de bonheur d’annoncer que nous serons de retour avec Autrement dit ; la sexualité.



Un documentaire en 6 épisodes qui sera disponible sur #verotv @icitoutv cet hiver.



Parler d’éducation sexuelle, de fantasmes, de pouvoir, de dépendance, de masculinité toxique, de séduction, d’intimité, de beauté, de violence, de pornographie (et j’en passe) avec des psychologues, sexologues, sociologues, docteurs en neurosciences ainsi que des personnes aux histoires touchantes est un immense privilège.



Je ressors de chaque journée nourrie, concernée, encore plus curieuse et humble face à ce sujet vaste et important.



Un projet comme celui-là est un cadeau et j’ai hâte de le partager avec vous 🤍 »

On a hâte de voir ça au cours des prochains mois sur Vero.tv!