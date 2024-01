Marilou ajoute une corde à son arc

«C’est une opportunité humaine, créative et d’affaires qui s’est présentée à moi en 2023 et qui me réjouit beaucoup ; je suis co-propriétaire des Éditions Cardinal. Après 10 ans à côtoyer la maison comme auteure, j’embarque dans cette aventure avec une genre de certitude que c’était la suite logique des choses. "Mais Marilou, t’as pas déjà assez de projets comme ça?", que vous me demanderez. La réalité est que la complémentarité entre Trois fois par jour et Éditions Cardinal est presque ridicule ; les deux entreprises bénéficieront grandement des ressources et de l’expertise de l’une et de l’autre. Antoine, Joelle & Clémence, très heureuse qu’on soit associés 🤍»

En utilisant la flèche blanche, à droite au centre de l'image ci-haut, vous pourrez voir une photo de la nouvelle coproprio de la maison d'édition aux côtés de ses collègues.

On souhaite du succès à Marilou dans ce nouveau défi!