«Ça faisait mal de beauté» : Marie Soleil Dion rend hommage aux Cowboys Fringants

En légende, Marie Soleil Dion a partagé tout son amour pour les musiciens, qu'elle a vu en spectacle à de nombreuses reprises :

« C’était probablement mon 15e show des Cowboys.



Chers @lescowboysfringants



Vous m’avez accompagnée tout au long de ma vie adulte.

De Motel Capri aux Antipodes, j’ai dansé , chanté , crié, aimé, réfléchi, ri aussi, beaucoup, au rythme de votre poésie.

J’ai chanté fort Heavy Métal avant des games d’impro avec des belges, des français, des suisses.

Vous avez fait voyager le Québec partout dans la francophonie sans jamais perdre votre intégrité, votre langue et vos couleurs.

Vous avez abordé des enjeux sociaux , environnementaux, personnels, politiques avec tact, humour et puissance.

Vous avez mis le feu à des milliers de scènes.

Vous êtes des estis de machines. Des guerriers. Des passionnés qui on toujours respecté leur public.

Pis vous vous êtes renouvelés. Tout le temps.

Vous avez perduré.

Pis ça c’est un exploit.

Rester pertinent.



Hier c’était magique. Ça faisait mal de beauté. C’était plein d’amour, de solidarité , de reconnaissance.

On était ensemble.



Merci pour tout ça. »