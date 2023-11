À voir: Marie-Ève Janvier émeut Dominic Paquet avec cette performance touchante

C'est nulle autre que Marie-Ève Janvier qui a épaté le public en studio autant que celui à la maison avec une interprétation de la chanson de comédie musicale préférée de Dominic, She Used To Be Mine, issue de l'oeuvre Waitress.

La future interprète de Jenna dans l'adaptation québécoise de la pièce était d'ailleurs totalement gracieuse dans un ensemble tout blanc.