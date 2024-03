Marie-Ève Janvier commente avec excitation et bonheur le retour de Waitress

C'est avec excitation et euphorie que Marie-Ève Janvier a commenté le retour de la comédie musicale dont elle tiendra la vedette:

«Le coeur qui débat, les frissons sur les bras, le gros sourire dans la face… tellement énervée de savoir que Waitress poursuivra son aventure!! Ça aura lieu comme prévu!! Je pleure de joie, je pleure d’un stress qui relâche et d’une immense excitation à l’idée de vous retrouver sur scène!



Dans les derniers jours, c’était impossible pour moi d’imaginer que je n’allais pas vivre ce rêve, ce moment que j’attendais depuis 10 ans… c’était impossible d’imaginer que ça n’ait pas lieu, impossible pour moi d’imaginer que ce succès de Broadway n’allait pas voir le jour chez nous, dans notre langue, avec une distribution de feu!! (qui sera bientôt annoncée d’ailleurs!!), impossible de me faire à l’idée que je ne pourrais pas enfiler le tablier et les souliers de Jenna pour vivre 10 ans plus tard, une de mes plus grande passion en vous retrouvant sur scène. Mais ça arrivera. Pour vrai. Comme prévu. Oui! Comme prévu!!!



Vous êtes plusieurs d’ailleurs à y croire dès le départ. À voir les 20 000 billets et plus déjà vendus, c’est déjà un succès, c’est complètement fou!!



Depuis le début de cette aventure, les étoiles sont alignées. Il y a tellement de magie autour de ce projet.

C’est un projet de coeur, mené par des gens qui y croient.

Merci à la formidable équipe de Juste pour rire qui a tout fait pour que Waitress ne meurt pas. Quand on dit des gens de coeur, il y en avait énormément dès le départ dans ce projet.



D’une famille dévouée à une autre, merci à ComédiHa pour sa grande dévotion, son énergie et amour pour le sauvetage de ce merveilleux show et de tous les artisans qui s’y retrouvent. On pourra faire vivre la magie sur scène cet été grâce à toi Sylvain et toute ton équipe! Sans vous, tout ceci n’aurait été possible. Au nom de la grande famille Waitress (dont vous faites maintenant partie :)), je vous remercie infiniment.



Là je vous le dis, Jenna est plus que prête de vous retrouver dans à peine quelques semaines dans ce musical qui vous marquera à jamais! @comediha @waitresslacomediemusicale», dévoile-t-elle via Instagram.

Déjà, près de 20 000 billets ont trouvé preneur pour les 33 dates disponibles au Théâtre St-Denis et à la Salle Albert-Rousseau.

«Vous ne pouvez pas savoir la joie que je ressens à l’annonce de la résurrection de Waitress. ( Pâques n’est pas loin!) Malgré la peine qui m’a envahi lorsque j’ai appris que cette comédie musicale que je chéri tant était sur la glace, ma plus grande déception fut que vous, cher public n’alliez pas pouvoir assister à ce bijou de spectacle.



Waitress c’est plus qu’une comédie musicale, c’est une expérience où les rires et les pleurs s’entremêlent, où vos papilles gustatives seront sollicitées car oui, l’action se passe dans un dinner et vous pourrez manger de la tarte tant que vous voulez, vous aussi! Je m’égare un peu mais pardonnez- moi, mon bonheur est trop grand!!! Je pourrai donc réaliser ce rêve de travailler de près avec toute l’équipe de Broadway au coté de Marie-Eve Janvier, Julie Ringuette et Sharon James. J’ai d’ailleurs très hâte de vous dévoiler le reste de la distribution.



Je ne peux passer sous silence toute la merveilleuse équipe de Juste pour rire; Patrick, Marie-Julie, Emilie et Jérome qui avez cru à ce projet de tout votre cœur. Je vous amènerai avec moi à chacune des répétitions. Un immense merci à ComediHa et à Sylvain Parent-Bédard de ressusciter cette comédie musicale qui sera pour la toute première fois présentée en français! Faites partie de l’histoire et venez applaudir la première mondiale de Waitress en français!», confie Joël Legendre, tout aussi excité de la nouvelle.