Marie-Claude Savard annonce le retour de cette série à succès

Marie-Claude Savard annonce avec enthousiasme le retour de la série documentaire PRÉSUMÉ INNOCENT. Cette fois, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel plongent dans l'affaire de la mystérieuse disparition de Sébastien Métivier, l'un des enlèvements les plus médiatisés des années 1980 au Québec. Les quatre épisodes réalisés par Philip Sabourin nous guideront dans une enquête complexe, laissant les familles et les enquêteurs en quête de réponses depuis près de 40 ans.