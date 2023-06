Marie-Christine Lavoie pop le champagne pour une grande occasion

Marie-Christine Lavoie a sorti le champagne et l’a «poppé» pour une excellente raison: des retrouvailles magiques de la belle gang de Big Brother Célébrités!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

C’est chez elle que les participants de la dernière saison se sont effectivement réunis pour un get together amical rempli, on s’imagine, d’anecdotes et de souvenirs croustillants.

Et pour l’occasion, elle a sorti l’artillerie lourde: elle a ouvert le Veuve Clicquot sur sa terrasse, faisant un toast à cette famille qui s’est formée durant l’émission.

En surimpression sur la story partagée par Zoé Duval, on peut lire «RETROUVAILLES» et on sent surtout toute la complicité qu’ils ont développée!

Plus tard dans la journée la gang est sortie sur l’eau pour faire un tour de bateau sur l’air de Unwritten de Natasha Bedingfield.

Ces retrouvailles semblent avoir été marquées par plein d’activités estivales magiques: BBQ, bateau, discussion sur la terrasse, coucher de soleil sur le bord de l’eau.

Une journée comme dans le temps de Big Brother Célébrités, en version beaucoup plus libre!

