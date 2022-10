Marie-Christine Lavoie annonce qu'elle est en deuil

«Notre bébé Kiwi, nous a quitté ce week-end. Il avait le cancer. Notre petit sphynx nous a donné beaucoup d’amour et d’affection et il a dû recevoir 1 millions de becs au cour de sa vie.



RIP mon beau Kiwi, amuse-toi avec Mascara. 😻😻», dévoile-t-elle sur Instagram.

On envoie nos plus sincères condoléances à Marie-Christine dans ce moment plus que douloureux.