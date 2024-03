Marie-Annick Lépine partage la dernière photo de Karl Tremblay prise avant son décès

«15 mars 2024, quatre mois après ton départ…

Lorsque je t’ai amené à l’hôpital le 14 novembre, je ne pensais pas te perdre le lendemain.

L’espoir était le leitmotiv de nos vies.

Faire autrement nous aurait plongé dans une tristesse quotidienne, ce que nous ne voulions pas pour nos filles.

Tu nous manques énormément même si, on a encore l’impression que tu es en voyage et que tu vas revenir demain 😔.

Je t’aime,

Marie xx



P.S. Photo prise le 14 novembre 2023 à l’hôpital, tu auras été beau, serein et adorable jusqu’à la fin.», confie la musicienne et chanteuse.

Cette publication a suscité de nombreux «j'aime» et commentaires, réveillant l'affection des Québécois qui ont exprimé une fois de plus leur amour pour le chanteur sur les réseaux sociaux.