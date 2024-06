Marianne St-Gelais souligne le premier mois de son adorable poupon

Elle et son amoureux, Raphaël, ont accueilli un petit garçon le 9 mai 2024, le beau Noé.

Rappelons qu'il s'agit du premier enfant de Marianne St-Gelais et son amoureux, Raphael Maheux. La triple médaillée olympique, qui a accroché ses patins en 2018, habite maintenant au Saguenay-Lac-St-Jean et elle semble plus heureuse que jamais!