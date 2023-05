Marianne St-Gelais revient sur cette période «hyper déstabilisante» de sa vie

«J’ai été dans le déni pendant plusieurs mois. Je me foutais un peu des contrats et de ce qui se passait. J’avais besoin de sortir du cadre rigide du sport et de ne pas avoir d’horaire. J’ai pris ma retraite en mars, et ce n’est qu’en novembre que ça m’a rattrapée. C’est devenu hyper déstabilisant. J’ai trouvé ça dur. Quand vient le temps d’entreprendre des choses, tu réalises qu’il y a des liens que tu n’as pas entretenus pendant des mois parce que tu étais trop sur ton petit nuage. Tu pars de plus loin. Je dirais que j’ai vécu un gros moment de panique.»

C'était en 2018.

Depuis, Marianne St-Gelais a fait beaucoup de chemin. Elle est aujourd'hui animatrice radio au Saguenay, où elle habite.