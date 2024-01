À quelques semaines d'accoucher, Marianne St-Gelais partage son excitation

Marianne St-Gelais nous touche droit au coeur avec un petit texte dans lequel elle s'adresse à son futur enfant!

Dans cette lettre partagée avec ses milliers d'abonnés sur Instagram, l'étoile olympique se demande à quoi son bébé ressemblera et se questionne à savoir s'il héritera des traits de papa ou maman. Elle admet également avoir de plus en plus hâte de faire sa connaissance.

Voici l'adorable texte de Marianne St-Gelais adressé à son petit trésor: