Marc Labrèche parodie Mariana Mazza sous ses yeux, voyez sa réaction

Hier soir, Marc Labrèche et ses chakras recevaient l'humoriste Mariana Mazza autour de la grande tablée qu'est l'émission Je viens vers toi et en a profité pour lui présenter un sketch parodique la mettant en vedette. On a adoré sa réaction!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, après une ode à quelques villes du Québec, l'animateur s'est penché sur la saison des salons du livre pour faire un lien avec son invitée, l'auteure et chroniqueuse littéraire Mariana Mazza. C'est dans un sketch mettant en vedette l'auteure prolifique Marie Laberge et l'humoriste aux répliques spontanées que Marc Labrèche s'est montré, encore une fois, excellent imitateur. La scène se passe dans un restaurant pendant le tournage de «L'autre midi à la table d'à côté» et on peut y voir les deux auteures s'entretenir sur la vie. On a eu droit à une Marie Laberge posée et métaphorique et à une Mariana authentique et verbomotrice. Un excellent choix de parodie!

On a adoré la réaction de Mariana qui a avoué, un peu malgré elle, qu'il s'agissait fort probablement du meilleur sketch de la saison jusqu'à ce jour.

On souhaite une longue vie aux parodies de Marc Labrèche et à Je viens vers toi!

