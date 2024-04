La petite Margot «s’envole» dans les bras de Jean-Philippe Perras, voyez comme c’est adorable

On a pu voir la petite marcher aux côtés de son papa et s'arrêter pour contempler le petit étang d'eau se demandant si des poissons s'y trouvaient. On a adoré le segment aviation quand Jean-Philippe Perras a décollé avec la petite Margot dans les bras.



Rappelons-nous que Maripier Morin a annoncé sa deuxième grossesse en mars dernier et on souhaite au couple Morin-Perras un bébé en bonne santé!

Vous aimerez aussi: