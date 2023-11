Marc Labrèche recevra de la TRÈS grande visite en studio

Eh oui, la maman de Marc Labrèche se retrouvera à l’émission et le segment où Matthieu Pepper lui pose des questions est délicieux.

Michelle Labrèche-Larouche se livre sur la naissance de son fils et les 36 heures de travail qu'elle a vécues avant d’accoucher en seulement 15 minutes. Elle se souvient que son mari était en tournée à ce moment et qu’ils s’étaient parlés au téléphone juste après l’accouchement. On saura qu'après avoir su qu’il s’agissait d’un garçon, Gaétan Labrèche, à l’autre bout du fil, aurait perdu connaissance. C’est en revenant de tournée, trois jours plus tard, fleurs à la main, qu’il s’est émerveillé devant les « deux boulets de canons » de sa femme et bien évidement à la vue de son fils nouvellement né.