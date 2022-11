Marc Dupré ajoute une corde à son arc

Marc Dupré présente son nouveau projet au grand public aujourd'hui : il lance un livre!

Il s'agit d'un ouvrage regroupant de nombreuses recettes de cocktails et bouchées intitulé L'apéro avec Marc Dupré. Avec une apporoche complice et intimiste, le beau chanteur québécois nous invite dans sa cuisine et dans sa distillerie pour nous faire découvrir ses coups de coeur.

En plus de 50 recettes de bouchées et cocktails, le nouveau livre de Marc Dupré comprend des conseils pour les moins habitués en plus de l'histoire détaillée de certaines distilleries de chez nous. Voici la couverture de L'apéro avec Marc Dupré :