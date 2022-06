Vidéo: des images inédites de Marc Dupré et sa fille en concert

Stella Dupré, la talentueuse fille de Marc Dupré, a dévoilé des images impressionnantes et touchantes à la fois: celles de sa journée en concert avec son papa.

Celle qui suit ses traces, explorant sa merveilleuse voix de façon de plus en plus professionnelle, l’a accompagné sur scène lors de sa visite au Centre Vidéotron pour chanter à ses côtés. C’est sur TikTok que la jeune chanteuse a publié ces images, nous permettant de nous immiscer dans cette expérience extraordinaire qu’elle a vécue.

Arrivée dans sa loge, tests de son, moments sur scène, foule en délire: on a eu droit à un tonnerre d’émotion, elle qui attendait ce moment depuis deux ans. Voyez l'extrait dans la vidéo en en-tête.

On sent qu’elle est réellement à sa place et on s’entend que, avec Marc Dupré comme père, elle a un bon coach pour réussir en musique!

