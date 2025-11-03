Marc-André Grondin se transforme en meurtrier au grand écran

Marc-André Grondin est de retour dans un rôle sombre à souhait: celui d'un tueur qui vient de sortir de prison!

Ce personnage est au coeur du court métrage Mercenaire du réalisateur Pier-Philippe Chevigny.

Dans cette histoire écrite d'après une idée originale de Marc-André Grondin, on suit un ex-détenu qui tente de s'adapter à sa nouvelle liberté. Son emploi dans un abattoir viendra compliquer les choses...