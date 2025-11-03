Marc-André Grondin se transforme en meurtrier au grand écran

Début du contenu principal.
Marc-André Grondin est de retour dans un rôle sombre à souhait: celui d'un tueur qui vient de sortir de prison!
Ce personnage est au coeur du court métrage Mercenaire du réalisateur Pier-Philippe Chevigny.
Dans cette histoire écrite d'après une idée originale de Marc-André Grondin, on suit un ex-détenu qui tente de s'adapter à sa nouvelle liberté. Son emploi dans un abattoir viendra compliquer les choses...
Le court métrage a été projeté en sélection officielle au TIFF 2024.
En plus de Marc-André Grondin, Mercenaire réunit Émile Schneider, Jean-Guy Bouchard, Sandrine Bisson et Marc Beaupré.
Voici quelques images de ce film qui se veut à la fois terrifiant et anxyogène:
Dans une story Instagram partagée aujourd'hui, Marc-André Grondin a publié l'affiche de Mercenaire avec la mention «For your consideration: best live action short film».
Cette phrase signifie habituellement qu'un projet est soumis afin d'être sélectionné aux Oscars!
On se croise les doigts pour cette talentueuse équipe.
Ce serait fou de voir Marc-André Grondin et le réalisateur Pier-Philippe Chevigny sur le tapis rouge des Oscars 2026! Rappelons que Yan England a déjà vécu cette expérience avec son court métrage, Henry, qui était nommé aux Oscars 2011.
Dans un autre ordre d'idées, on retrouvera bientôt Marc-André Grondin dans Bellefleur. La distribution de la troisième saison sera annoncée ce mercredi, et on connaît déjà le nom de la ministar qui se joint à l'équipe.
Les affamés, le film de zombies de Robin Aubert, est disponible sur Netflix.
Mettant en vedette Marc-André Grondin et Monia Chokri, ce long métrage d'horreur a remporté le prix du meilleur film canadien au TIFF en 2017.
