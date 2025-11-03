Passer au contenu principal
Marc-André Grondin se transforme en meurtrier au grand écran

Marc-André Grondin est de retour dans un rôle sombre à souhait: celui d'un tueur qui vient de sortir de prison!

Ce personnage est au coeur du court métrage Mercenaire du réalisateur Pier-Philippe Chevigny.

Dans cette histoire écrite d'après une idée originale de Marc-André Grondin, on suit un ex-détenu qui tente de s'adapter à sa nouvelle liberté. Son emploi dans un abattoir viendra compliquer les choses... 

Le court métrage a été projeté en sélection officielle au TIFF 2024. 

En plus de Marc-André Grondin, Mercenaire réunit Émile Schneider, Jean-Guy Bouchard, Sandrine Bisson et Marc Beaupré.

Voici quelques images de ce film qui se veut à la fois terrifiant et anxyogène:

© h264 distribution
© h264 distribution
© h264 distribution

Marc-André Grondin aux Oscars 2026?

Dans une story Instagram partagée aujourd'hui, Marc-André Grondin a publié l'affiche de Mercenaire avec la mention «For your consideration: best live action short film».

Cette phrase signifie habituellement qu'un projet est soumis afin d'être sélectionné aux Oscars! 

© Marc-André Grondin/Instagram

On se croise les doigts pour cette talentueuse équipe.

Ce serait fou de voir Marc-André Grondin et le réalisateur Pier-Philippe Chevigny sur le tapis rouge des Oscars 2026! Rappelons que Yan England a déjà vécu cette expérience avec son court métrage, Henry, qui était nommé aux Oscars 2011. 

Dans un autre ordre d'idées, on retrouvera bientôt Marc-André Grondin dans Bellefleur. La distribution de la troisième saison sera annoncée ce mercredi, et on connaît déjà le nom de la ministar qui se joint à l'équipe

Voyez Marc-André Grondin dans ce film d'horreur sur Netflix dès maintenant

Les affamés, le film de zombies de Robin Aubert, est disponible sur Netflix.

Mettant en vedette Marc-André Grondin et Monia Chokri, ce long métrage d'horreur a remporté le prix du meilleur film canadien au TIFF en 2017. 

