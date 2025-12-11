Maman Caféine annonce avec émotion sa séparation

Début du contenu principal.
Triste nouvelle pour Marie-Ève Piché, mieux connue sous le pseudonyme Maman Caféine.
L'animatrice, autrice et créatrice de contenu a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle et son conjoint se séparaient.
Dans un long texte poignant, Marie-Ève Piché a partagé la nouvelle, demandant la bienveillance de sa communauté dans cette période difficile.
La suite de messages, déposée dans une publication sur Instagram, nous permet de comprendre la tempête qu’elle traverse depuis quelques mois avec le père de son 5e enfant.
Avec douceur, Marie-Ève Piché a surtout expliqué ne pas vouloir s’étendre sur le sujet, demandant à ses abonnés de respecter sa bulle durant ce moment qu’elle souhaite vivre avec ses proches.
«Ben oui. C’est la fin de ce chapitre. Depuis plusieurs mois déjà en fait, je suis séparée. Merci à ceux et celles qui ont respecté mon besoin de silence sur le sujet. J’avais besoin de traverser cette épreuve à mon rythme et mes enfants aussi. Orléans a un père super impliqué et présente. Il va très bien.»
Je vais donc le nommer dans cette publication seulement et ne plus en parler.
«J’ai eu probablement un des 4-5 derniers mois les plus durs depuis un moment dans ma vie, avec la séparation, un décès et d’autres épreuves, mais, à ce jour, je veux vraiment retrouver la légèreté et l’étincelle qui font partie de moi! Je suis confiante que la prochaine année me réservera du beau, du doux et de l’abondance, même quand le nuage noir semble persistant au-dessus de ma tête.
Je vais donc le nommer dans cette publication seulement et ne plus en parler, je veux clore ce chapitre et ne plus me faire questionner sur le sujet.»
Maman Caféïne a tenu à préciser que la séparation se faisait avec respect, elle qui a salué le lien sain de parentalité qui les unit à jamais:
«Je ne suis pas à ma première épreuve de vie, avec Maxime on co-parente bien pour notre fils et chose sûre, je suis très chanceuse d’avoir mes 5 trésors, des amies en or, une famille présente et des humains extraordinaires qui souhaitent mon bonheur. Ça se passe bien.»
Puis, elle a terminé en affirmant:
«Je vais laisser la vie me surprendre, j’avance avec confiance comme dirait une bonne amie à moi. Merci encore de votre gentillesse.»
Pour ceux qui ne la suivent pas sur les médias sociaux, Marie-Ève Piché est animatrice, créatrice de contenu et surtout maman, elle qui aborde sur ses plateformes plusieurs sujets dont les enjeux et les défis d’être parent.
La maman de 5 enfants nous illustre sans filtre la réalité de jongler avec une vie professionnelle intense et un quotidien chaotique.
Nous lui souhaitons, ainsi qu'à son ex-conjoint, beaucoup de douceur dans cette nouvelle étape de vie.
