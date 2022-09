Maïka Desnoyers partage des nouvelles photos avec ses enfants dans un superbe verger

C'est la saison des pommes!

Maïka Desnoyers illumine notre fil d'actualités avec de superbes nouvelles photos de ses enfants.

L'agente immobilière, animatrice et maman a récemment visité un magnifique verger avec sa famille. Sur une des images, on peut la voir poser avec ses grandes filles Livia et Anna. Un autre portrait nous montre les deux fillettes et leur demi-frère Hayden!

Voici les clichés publiées par Maïka Desnoyers sur son compte Instagram :