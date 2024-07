En vacances, Mahée Paiement prend la pose dans les vagues turquoise

Mahée Paiement a pris la pose dans les vagues turquoise en ce début de semaine.

La belle comédienne et femme d'affaires est présentement en vacances au soleil. Elle et sa famille semblent passer la majorité de leur temps à la plage et en profitent aussi pour visiter les environs.

Évidemment, comme il fait très chaud, la baignade s'impose comme activité principale! Voici la superbe photo de Mahée Paiement en train de patauger dans la mer turquoise: