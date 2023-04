Mahée Paiement à couper le souffle en bikini sur ces photos souvenirs

Mahée Paiement a publié un rare selfie sur Instagram!

C'est que la comédienne était invitée à l'émission La Tour. Elle en a donc profité pour prendre petite photo d'elle en coulisses!

Pour le tournage, les longs cheveux blonds de Mahée Paiement ont été vagués et laissés détachés. Avec son teint hâlé et son chemisier blanc à la fois romantique et printanier, la star québécoise est renversante!

