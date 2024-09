Maggie Smith, star d'Harry Potter, rend l'âme à 89 ans

Selon les récents articles, ses fils ont également déclaré : «C’était une personne très réservée, mais elle était avec ses amis et sa famille à la fin de sa vie. Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère».

Outre son rôle dans la série Harry Potter, Maggie Smith a également marqué les esprits dans le rôle de la comtesse douairière Lady Violet dans la série télévisée Downton Abbey.