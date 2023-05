Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal s'embrassent tendrement sur l'affiche de Simple comme Sylvain

Voici le synopsis du film qui sera en salles partout au Québec le 22 septembre prochain :

« Sophia, 40 ans, qui souffre en permanence de migraines, professeure de philosophie à l’université du troisième âge, vit en couple depuis dix ans avec Xavier, professeur de science politique. Ils ont une vie confortable et leur couple est plutôt stable malgré une vie sexuelle en veilleuse. Ils ne s’en plaignent pas, mais visiblement, quelque chose est bien éteint de ce côté-là. En contrepartie, ils ont une vie sociale riche et heureuse entre leurs amis et beaux-parents respectifs. L’existence de Sophia bascule le jour où elle fait la rencontre de Sylvain, un entrepreneur des Laurentides aux antipodes de son mode de vie. À l’aube de l’hiver, elle quittera tout pour vivre cette passion brûlante. Peut-être la dernière de sa vie. »

Francis-William Rhéaume, Monia Chokri, Steve Laplante, Marie-Ginette Guay, Micheline Lanctôt, Christine Beaulieu, Mathieu Baron, Linda Sorgini, Guy Thauvette, Guillaume Laurin et Karelle Tremblay complètent la distribution de ce film très attendu.