Ludovick Bourgeois: La petite Sam est adorable comme tout au lancement de son papa!

Plusieurs têtes connues sont venues festoyer avec le chanteur, afin de découvrir ses nouvelles chansons: Andréanne A. Malette, Audrey-Louise Beauséjour, Étienne Drapeau, Olivier Faubert, Krystel Mongeau, Christophe Dupéré, Domino Santantonio et Mathieu Brisset, Domeno, Mélissa Ouimet et Bruno Labrie et plusieurs autres étaient présents.

La demi-soeur du chanteur, Marie-William Bourgeois, était aussi au rendez-vous, tout comme sa maman Mélanie Savard.