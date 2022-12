Ludivine Reding tourne une capsule promo et ça ne se passe pas comme prévu!

Une tête de rêve après un passage chez son coiffeur

Ludivine Reding est par ailleurs passée chez le coiffeur, rafraîchissant sa coupe et sa couleur chez Max Gourges. Le résultat est soyeux et lumineux comme tout, elle qui est donc prête à briller lors de ses célébrations de Noël en famille et entre amis!

Recommandé pour vous :