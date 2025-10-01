Ludivine Reding était très bien accompagnée en coulisses de STAT

Début du contenu principal.
Ludivine Reding était très bien accompagnée sur le plateau de STAT, elle qui a fait une place de choix à son meilleur ami: son chien Zouzou.
La comédienne qui a repris cet automne son rôle de Sophie St-Jean dans l’émission a effectivement déposé une vidéo la montrant sur la chaise de maquillage avec son toutou.
En légende, elle a simplement inscrit : «Zouzou sur STAT». Il semble très bien se comporter, restant tout simplement dans ses bras, à profiter des caresses de sa maîtresse.
Dans la vidéo qui suit, vous verrez aussi des images du chien de Ludivine Reding qui court dans l’herbe des Îles-de-la-Madeleine, au coucher du soleil.
La légende «encore une autre svp» fait référence à son anniversaire que la comédienne a souligné mardi.
Zouzou a effectivement 16 ans, un âge vénérable pour un chien.
On souhaite effectivement encore de beaux moments entre la maîtresse et son partenaire canin!
